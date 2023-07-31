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ПОЛІТИКА

росія знищила 180 тисяч тонн українського зерна за дев'ять днів – МЗС

31 липня 2023, 20:23
росія знищила 180 тисяч тонн українського зерна за дев'ять днів – МЗС
Фото: facebook/skorpionigor83
Міністерство наголосило, необхідно "припинити Голодні ігри і забезпечити глобальну продовольчу безпеку".

росія за дев'ять днів обстрілів знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден. 

Про це заявило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи росія вчинила чергову серію військових злочинів, обстрілявши українські портові міста та зернові склади.

"Ми повинні припинити Голодні ігри і забезпечити глобальну продовольчу безпеку", - заявили у відомстві.

Як відомо, 17 липня у росії заявили про вихід із зернової угоди, яка діяла рік і дозволяла експортувзерати українське продовольство з портів Чорного моря.

зернорф тероризм

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