росія знищила понад 120 макетів військової техніки – WSJ

Американське видання побувало на виробництві макетів військової техніки Метінвесту та порівняло макети із "примарною армією" генерала Паттона.

російські війська знищили більше половини з 250 макетів техніки, які зібрала та передала Збройним силам України компанія Метінвест.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal, журналісти якого відвідали виробництво.

"Макети виготовлені з жорсткого пінопласту, елементів сантехніки та металобрухту. Логіка його виготовлення така: кожна російська ракета, снаряд чи дрон, які знищать макети, - це на одну ракету, снаряд чи дрон менше для атаки на реальну техніку та військових… Один український командир розповів журналістам, що його підрозділ використовував макети, щоб точно визначити, звідки стріляє російська артилерія, щоб інші українські сили могли націлитись на неї. А минулого року незалежний спостерігач опублікував відео, як російський дрон Ланцет завдав удару по українськійрадіолокаційнійсистеми, яка виявилася макетом, виготовленим з розбитого автомобіля", - пише видання.

У своєму матеріалі журналісти нагадали, що обман завжди був частиною військових дій, навівши приклад одного з легендарних випадків часів Другої світової, коли союзники сфабрикували цілу армію "примар" під командуванням генерала Джорджа С. Паттона.

"Метою обману було переконати німців, що армія союзників вторгнеться у Францію через Па-де-Кале. Уздовж південно-східного узбережжя Англії союзники зібрали тисячі картонних та гумових муляжів танків та літаків, фальшивих військових казарм та складів постачання. Тим часом на заході вониготувалися до реального масового вторгнення до Нормандії. Але війна в Україні призвела до нових викликів. Тепер макети мають імітувати процес використання. Під час стрільби снарядами виділяється стільки тепла, що гарматні стволиможуть розпалюватися до червоного кольору, створюючи інфрачервоний слід, який легко виявляють спеціалізовані датчики. Працівники Метінвесту з'ясували, що можуть імітувати цей ефект, підпалюючи димові шашки, які зазвичай використовуються для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, усередині стволамакета", - говориться в статті.

The Wall Street Journal повідомляє, що на створення макета української гаубиці Д-20 потрібно чотири дні, на макет американської М777 - два тижні. А ось на муляж радіолокаційної системи 35Д6 йде місяць через її розміри та велику кількість деталей.