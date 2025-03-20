росія зобов'язала українців покинути країну або легалізуватися до вересня 2025 року

Такі ж умови висунуті для жителів окупованих українських територій.

Громадяни України, які перебувають у росії "без законних підстав", мають покинути країну до 10 вересня або врегулювати своє становище, йдеться в опублікованому 20 березня указі президента рф владіміра путіна "Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства у російській федерації".

Згідно із указом, "громадяни України, які перебувають у рф, не які мають законних підстав для перебування (проживання) у російській федерації, зобов'язані самостійно виїхати з російської федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище у російській федерації".

Водночас іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули до дня набрання чинності указу на територію окупованих росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України з метою, не пов'язаною із провадженням трудової діяльності, на понад 90 календарних днів, мають до 10 червня 2025 року включно медогляд та подати до російського Міністерства внутрішніх справ відповідні медичні документи.