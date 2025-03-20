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ПОЛІТИКА

росія зобов'язала українців покинути країну або легалізуватися до вересня 2025 року

20 березня 2025, 15:17
росія зобов'язала українців покинути країну або легалізуватися до вересня 2025 року
Стоп росія
Такі ж умови висунуті для жителів окупованих українських територій.

Громадяни України, які перебувають у росії "без законних підстав", мають покинути країну до 10 вересня або врегулювати своє становище, йдеться в опублікованому 20 березня указі президента рф владіміра путіна "Про особливості  правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства у російській федерації".

Згідно із указом, "громадяни України, які перебувають у рф, не які мають законних підстав для перебування (проживання) у російській федерації, зобов'язані самостійно виїхати з російської федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище у російській федерації".

Водночас  іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули до дня набрання чинності указу на територію окупованих росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України з метою, не пов'язаною із провадженням трудової діяльності, на понад  90 календарних днів, мають до 10 червня 2025 року включно медогляд та подати до російського Міністерства внутрішніх справ відповідні медичні документи.

Владімір Путінросія окупанти

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