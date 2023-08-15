росія зробила перевалку нафти поблизу Африки вперше за 4 місяці

Сира російська нафта була перевантажена між танкерами біля Середземноморського узбережжя іспанського анклаву на півночі Африки вперше з квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно Tiburon зібрало близько 100 тисяч метричних тонн російської сирої нафти марки Urals, спочатку завантаженої в балтійському порту Усть-Луга, з судна такого ж розміру Lucia протягом минулого тижня.

"Перевалка стала першою з початку квітня. Тобто відновилась логістична робота, яка була критично важливою для російського ланцюга постачання нафти після заборони ЄС на купівлю сирої нафти, яка почалася в кінці минулого року", - пише видання.

На сьогодні західні компанії не можуть надавати послуги, включаючи доставку і страхування, якщо вартість російської нафти перевищує $60 за барель

Судно Tiburon наразі пливе до єгипетського Суецького каналу, проте не показує кінцевий пункт. Основні азіатські покупці знаходяться в Китаї та Індії. Lucia прямує назад у напрямку Балтійського моря.