Матеріали:
Теми:

росія зробила перевалку нафти поблизу Африки вперше за 4 місяці

15 серпня 2023, 18:25
росія зробила перевалку нафти поблизу Африки вперше за 4 місяці
Сира російська нафта була перевантажена між танкерами біля Середземноморського узбережжя іспанського анклаву на півночі Африки вперше з квітня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно Tiburon зібрало близько 100 тисяч метричних тонн російської сирої нафти марки Urals, спочатку завантаженої в балтійському порту Усть-Луга, з судна такого ж розміру Lucia протягом минулого тижня.

"Перевалка стала першою з початку квітня. Тобто відновилась логістична робота, яка була критично важливою для російського ланцюга постачання нафти після заборони ЄС на купівлю сирої нафти, яка почалася в кінці минулого року", - пише видання.

На сьогодні західні компанії не можуть надавати послуги, включаючи доставку і страхування, якщо вартість російської нафти перевищує $60 за барель

Судно Tiburon наразі пливе до єгипетського Суецького каналу, проте не показує кінцевий пункт. Основні азіатські покупці знаходяться в Китаї та Індії. Lucia прямує назад у напрямку Балтійського моря.

Нагадаємо, що росія знайшла прогалину в стелі цін на нафту і заробляє мільярди.
РосіяАфриканафта

Останні матеріали

Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється