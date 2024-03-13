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росія зробила заяву про глобальний саміт миру

13 березня 2024, 20:11
росія зробила заяву про глобальний саміт миру
Марія Захарова, Фото: ria.ru
Як повідомило російське МЗС, москва відмовиться від участі у мирному саміті.

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.

Про це повідомляє російське видання Tass.

Захарова вважає, що конференція у Швейцарії спрямована на просування ультимативної "формули Зеленського", під якою, вона, ймовірно, має на увазі підтриману кількома десятками держав українську формулу миру.

Принагідно Захарова розкритикувала Швейцарію за "втрату" нейтрального статусу через приєднання до санкцій проти росії.

"Досвід Мінських угод і російсько-українських переговорів до 2022 року показав недоговороздатність Києва і Заходу. У всіх випадках їм був потрібен не мир, а перемир'я після поразок ЗСУ, щоб наростити військовий потенціал України і продовжити бойові дії", – додала вона.

Речниця повторила пропагандистську тезу кремля про те, що росія "залишається відкритою до переговорів" щодо розв’язаної нею ж повномасштабної війни в Україні, але на своїх умовах, які відкрито порушують міжнародне право.

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