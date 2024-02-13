росія незабаром зупинить участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ

Глава Державної думи росії В'ячеслав Володін заявив, що до 21 лютого Держдума і Рада Федерації синхронно ухвалять рішення про зупинення членства рф у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Про це повідомляє The Insider.

"Найгірше у цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", - заявив Володін.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький додав, що росія припинить участь у Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, але не виходить із самої ОБСЄ.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея це міжпарламентський орган, який об'єднує 57 держав – членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Він був створений у 1991 році для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розробки та реалізації механізмів щодо запобігання та вирішення конфліктів та сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах — учасницях ОБСЄ. У тому числі з 1993 року Асамблея здійснює спостереження за виборами у понад 30 країнах Європи, Північної Америки, Африки та Центральної Азії.

Минулого року року Асамблея створила парламентську групу підтримки України.