Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія звинувачує України у зриві обміну полоненими – ISW

08 червня 2025, 10:53
росія звинувачує України у зриві обміну полоненими – ISW
Фото: reuters.com
рф продовжує нав’язувати наративи, що очорнюють Україну, аби виправдати майбутню відмову від миру

росія безпідставно звинуватила Україну у зриві запланованого обміну військовополоненими та повернення тіл загиблих військових.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ці звинувачення є частиною спроб кремля підірвати взаємні заходи зміцнення довіри та дискредитувати Україну як на міжнародній арені, так і в очах власного населення.

За даними ISW, російська влада продовжує нав’язувати наративи, що очорнюють Україну, аби виправдати можливу майбутню відмову від будь-яких мирних домовленостей. При цьому небажання москви добросовісно долучатися до навіть базових кроків довіри, таких як обмін полоненими, свідчить про відсутність реального інтересу до дипломатичних шляхів завершення війни.
 
Крім того, в аналітичному звіті наголошується, що офіційні представники рф і надалі намагаються перекласти відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на західні країни. Зокрема, заступник голови МЗС рф Сергій Рябков звинуватив європейські держави у блокуванні переговорів щодо України.
 
Рябков також заявив, що США нібито розуміють, що росія не змінить своєї позиції, навіть під тиском нових санкцій, і продовжить наполягати на вирішенні так званих першопричин конфлікту.
 
Аналітики ISW підсумовують, що москва не зацікавлена у змістовних переговорах і, ймовірно, готує інформаційне підґрунтя для подальшого затягування або навіть розширення війни.
війна в Україніросія окупантиобмін полоненими

Останні матеріали

Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється