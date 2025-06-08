росія звинувачує України у зриві обміну полоненими – ISW

рф продовжує нав’язувати наративи, що очорнюють Україну, аби виправдати майбутню відмову від миру

росія безпідставно звинуватила Україну у зриві запланованого обміну військовополоненими та повернення тіл загиблих військових.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ці звинувачення є частиною спроб кремля підірвати взаємні заходи зміцнення довіри та дискредитувати Україну як на міжнародній арені, так і в очах власного населення.

За даними ISW, російська влада продовжує нав’язувати наративи, що очорнюють Україну, аби виправдати можливу майбутню відмову від будь-яких мирних домовленостей. При цьому небажання москви добросовісно долучатися до навіть базових кроків довіри, таких як обмін полоненими, свідчить про відсутність реального інтересу до дипломатичних шляхів завершення війни.

Крім того, в аналітичному звіті наголошується, що офіційні представники рф і надалі намагаються перекласти відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на західні країни. Зокрема, заступник голови МЗС рф Сергій Рябков звинуватив європейські держави у блокуванні переговорів щодо України.

Рябков також заявив, що США нібито розуміють, що росія не змінить своєї позиції, навіть під тиском нових санкцій, і продовжить наполягати на вирішенні так званих першопричин конфлікту.

Аналітики ISW підсумовують, що москва не зацікавлена у змістовних переговорах і, ймовірно, готує інформаційне підґрунтя для подальшого затягування або навіть розширення війни.