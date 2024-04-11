росія звинуватила Казахстан у повені: ті відповіли

Казахстанська сторона інформує російську сторону про рішення щодо скидання води річкою Тобол.

Після звинувачень, що Казахстан винен у паводках, які накрили декілька областей росії, міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків.

Про це йдеться у заяві міністерства Казахстану.

"Говорити про те, що це Казахстан впливає на паводки в росії, некоректно. Це не відповідає дійсності. Починаючи з 2 квітня казахстанська сторона інформує російську сторону про рішення щодо скидання води річкою Тобол", – йдеться у заяві міністерства.

У міністерстві також зазначили, що росія та Казахстан "цілодобово обмінюються інформацією в міру збільшення або зменшення скидів, про неузгоджені дії не йдеться".

Нагадаємо, раніше повноважний представник президента рф в Уральському федеральному окрузі Володимир Якушев заявив, що у паводку, який накрив низку областей рф та прориві дамби в Оренбурзькій області рф винний Казахстан. Казахстан повинен був "узгодженіше" скидати воду у своїй системі водосховищ, щоб росія могла уникнути паводків у Курганській та Тюменській областях.