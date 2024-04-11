Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія звинуватила Казахстан у повені: ті відповіли

11 квітня 2024, 12:31
росія звинуватила Казахстан у повені: ті відповіли
Казахстанська сторона інформує російську сторону про рішення щодо скидання води річкою Тобол.

Після звинувачень, що Казахстан винен у паводках, які накрили декілька областей росії, міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків.

Про це йдеться у заяві міністерства Казахстану.

"Говорити про те, що це Казахстан впливає на паводки в росії, некоректно. Це не відповідає дійсності. Починаючи з 2 квітня казахстанська сторона інформує російську сторону про рішення щодо скидання води річкою Тобол", – йдеться у заяві міністерства.

У міністерстві також зазначили, що росія та Казахстан "цілодобово обмінюються інформацією в міру збільшення або зменшення скидів, про неузгоджені дії не йдеться".

Нагадаємо, раніше  повноважний представник президента рф в Уральському федеральному окрузі Володимир Якушев заявив, що у паводку, який накрив низку областей рф та прориві дамби в Оренбурзькій області рф винний Казахстан. Казахстан повинен був "узгодженіше" скидати воду у своїй системі водосховищ, щоб росія могла уникнути паводків у Курганській та Тюменській областях. 

ПовіньКазахстанвійна в Україніросія окупантипаводки

Останні матеріали

російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється