росія звинуватила очільника СБУ у теракті в московському "Крокусі": у відомстві відреагували

москва офіційно визнала винним главу Служби безпеки України Василя Малюка в організації теракту в ТРЦ і вимагає Україну його заарештувати.

Відповідну заяву поширила прес-служба Міністерства закордонних справ рф.

"МЗС рф передав владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом і Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт і видачу всіх причетних до цих терактів осіб", – написала прес-служба.

російське відомство заявило, що теракт в Крокус Сіті Хол начебто має українській слід.

"Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну", - заявилі в росії.

В дописі згадуються події, що пов’язані з вбивством Дар'ї Дугіної, підрив пропагандистів Владлена Татарського і Захара Прилєпіна, а також рейди російського Добровольчого Корпусу.

Служба безпеки України відреагувала на таку заяву МЗС рф і заявила, що такі повідомлення щодо тероризму "звучить особливо цинічно на фоні річниці звільнення Бучі і звірств, які там чинили росіяни".

"Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до Конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС рф забуває, що саме путін офіційно оголошений у міжнародний розшук – зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей. Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату. Тож будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги – на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", - написали в СБУ.