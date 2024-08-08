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росія звинуватила Велику Британію у допомозі Україні

08 серпня 2024, 11:51
росія звинуватила Велику Британію у допомозі Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Депутат Держдуми пригрозив "стратегічною відповіддю".

Члени російської Держдуми заявляють, що ЗСУ на територію Курської області вторгалися не самостійно. Їм, нібито, допомагали у цьому спецслужби Великої Британії.

Про це заявив член комітету Держдуми з безпеки Адальбі Шхагошев,  повідомляє The Moscow Times.

"У всіх подібних вилазках брала участь Британія. Була чутна англійська мова", – сказав депутат.
 
Адальбі Люлевич Шхашгоєв, який перебуває під санкціями США і всіх країн ЄС, повідомив журналістам росЗМІ, що "яструби в багатьох країнах" не хочуть миру й активно намагаються "розпалити полум'я протистояння". При цьому він не повідомив, звідки у нього інформація про британських спецагентів і звідки дані про "англійську мову". Депутат пригрозив "стратегічною відповіддю", яка буде "дуже болючою і у військовому, і в політичному напрямках".
 
Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о 8 ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони рф. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію "Суджа", яка забезпечує приблизно половину поставок "Газпрому" в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.
ЗСУВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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