Депутат Держдуми пригрозив "стратегічною відповіддю".

Члени російської Держдуми заявляють, що ЗСУ на територію Курської області вторгалися не самостійно. Їм, нібито, допомагали у цьому спецслужби Великої Британії.

Про це заявив член комітету Держдуми з безпеки Адальбі Шхагошев, повідомляє The Moscow Times.

"У всіх подібних вилазках брала участь Британія. Була чутна англійська мова", – сказав депутат.

Адальбі Люлевич Шхашгоєв, який перебуває під санкціями США і всіх країн ЄС, повідомив журналістам росЗМІ, що "яструби в багатьох країнах" не хочуть миру й активно намагаються "розпалити полум'я протистояння". При цьому він не повідомив, звідки у нього інформація про британських спецагентів і звідки дані про "англійську мову". Депутат пригрозив "стратегічною відповіддю", яка буде "дуже болючою і у військовому, і в політичному напрямках".

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о 8 ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони рф. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію "Суджа", яка забезпечує приблизно половину поставок "Газпрому" в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.