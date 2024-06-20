росіян у Латвії зобов'яжуть складати іспит з латиської мови
20 червня 2024, 20:35
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Нові правила торкнуться майже п'яти тисяч осіб.
Латвійський Сейм у четвер, 20 червня, ухвалив поправки до Імміграційного кодексу, які передбачають, що кілька тисяч росіян, які проживають у Латвії, будуть зобов'язані складати іспит з латиської мови, щоб зберегти право на проживання в країні.
Про це повідомляє Delfi.
За затвердження відповідних поправок в остаточному третьому читанні проголосували 82 депутати, 10 виступили проти, ще шестеро не голосували.
Нові правила поширюватимуться на росіян, які оформляли постійну посвідку на проживання за законом "Про в'їзд і перебування в Латвійській Республіці іноземців та осіб без громадянства", який втратив чинність. Їхня кількість становить близько п'яти тисяч осіб.
Управління у справах громадянства та міграції зазначає, що громадяни віком понад 75 років будуть звільнені від складання іспиту.
На те, що ці люди отримали переваги порівняно з тими громадянами рф, які змушені складати держмову, 15 лютого цього року у своєму вироку вказав Конституційний суд Латвії.