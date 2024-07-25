росіянам потрібно п'ять років, щоб захопити чотири українські області – британський генерал

Генерал також попередив, що армія Великої Британії має бути готовою за три роки вести війну проти "осі потрясінь" росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Якщо росія продовжить свої напади на Україну, то її військам, швидше за все, знадобиться п'ять років, аби досягти мінімальної мети - повної окупації чотирьох областей, втративши при цьому до 1,8 мільйона солдатів убитими та пораненими.

Про це заявив новий очільник британської армії генерал сер Ролі Волкер, пише Sky News.

За його словами, у тривалій війні "немає переможців", адже це "повне спустошення для обох сторін і втрачених поколінь". Під час конференції у Лондоні Волкер наголосив, що війна в Україні "не йде добре ні для кого".

Однак командувач зауважив, що російський диктатор путін має програти, оскільки під загрозою може опинитися ширша система безпеки, яка захищає НАТО.