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росіяни активно риють окопи у своїх прикордонних областях – британська розвідка

01 травня 2023, 10:15
росіяни активно риють окопи у своїх прикордонних областях – британська розвідка
Крим окопи
росія зміцнила північний кордон окупованого Криму.

Готуючись до українського контрнаступу, російська армія вдалася до будування однієї з найрозгалуженіших систем військових оборонних споруд.

Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Британії.

У зведенні зазначається, що росіяни розташували ці райони не лише поряд із нинішньою лінією фронту, але й глибоко всередині самої рф.

Зокрема, росія зміцнила північний кордон окупованого Криму за допомогою багаторівневої оборонної смуги біля села Медведівка. Крім того, окупаційна армія викопала сотні миль траншей у Білгородській та Курській областях.

"Захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та громадянськими лідерами у спробі просувати офіційну версію про те, що росії "загрожують" Україна та НАТО", – зазначають у британському Міноборони.

Кримоборонаконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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