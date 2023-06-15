росіяни активно вивозять до рф українських дітей з окупованої Луганщини

На відповідну схему викрадення дітей російський уряд виділив близько 1,5 млрд рублів.

У червні загарбники вивезли півтори сотні дітей зі Старобільського району Луганської області.



Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"8 червня цього року 150 дітей зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені до оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки рф. У червні в цих закладах очікують на 750 дітей з тимчасово окупованої території Луганщини", - йдеться у повідомленні.



За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях проводять "поглиблені профілактичні медичні огляди" дітей. Тих із них, хто нібито не проходить так званий "медогляд", відправляють у рф "на лікування".

На відповідну схему викрадення дітей російський уряд виділив майже1,5 млрд рублів. Однак левова частина коштів розкрадається, зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, що прибувають з рф.