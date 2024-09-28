росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині, загинув суддя Верховного Суду

Унаслідок атаки армії рф поранені троє жінок.

російська армія атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині, унаслідок чого загинув суддя Верховного Суду. Троє жінок поранені.

"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", — ідеться у повідомленні.

Також троє жінок отримали поранення та госпіталізовані до медичного закладу.