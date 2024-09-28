росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині, загинув суддя Верховного Суду
28 вересня 2024, 18:17
Фото: Харківська обласна прокуратура
Унаслідок атаки армії рф поранені троє жінок.
російська армія атакувала дроном цивільне авто у Козачій Лопані на Харківщині, унаслідок чого загинув суддя Верховного Суду. Троє жінок поранені.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура.
"Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району. Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", — ідеться у повідомленні.
Також троє жінок отримали поранення та госпіталізовані до медичного закладу.
Згодом у обласній прокуратурі уточнили, що FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль "Mitsubishi Lancer". Загинув 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.
За попередніми даними, поранені жінки теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.
Уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).