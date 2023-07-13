росіяни вчергове атакували Україну ракетами та іранськими "шахедами": усі подробиці

Сили ППО збили усі 20 ударних дронів, а також дві крилаті ракети "Калібр".

У ніч проти четверга, 13 липня, росіяни атакували Україну іранськими дронами "Shahed" та крилатими ракетами "Калібр". Більшість дронів сили ППО збили переважно на Київщині. Близько десятка цілей - над Києвом.

Про це повідомляє КМВА.

Однак, внаслідок чергової нічної атаки є загиблий, постраждалі та пошкодження житлових будинків. Уламки дронів впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Є пошкодження житлових будинків.

У Дарницькому районі травмувалися, отримавши осколкові поранення, двоє людей: дівчина 19 років та чоловік 23 років. Вони госпіталізовані. У подільському районі рятувальники виявили тіло людини в житловому будинку, де сталася пожежа.

"За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу. За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2-х потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Також сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Вдалося приборкати й загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

КМВА опублікувала фото наслідків російського терору в Солом'янському, Шевченківському й Дарницькому районах.