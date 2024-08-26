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росіяни атакували Київську ГЕС

26 серпня 2024, 13:35
росіяни атакували Київську ГЕС
Фото: з вільного доступу
Нині невідомо, чи були постраждалі або загиблі на цьому об’єкті.
Зранку 26 серпня одним з атакованих енергооб’єктів силами ЗС рф стала Київська гідроелектростанція (ГЕС), що знаходиться біля міста Вишгород.
 
Про це повідомляють "Букви"
 
Масштаб руйнувань залишається невідомим, повідомило джерело “Букв”. Нині енергетики по всій країні встановлюють, як атака ЗС рф вплинула на енергосистему та конкретні енергооб’єкти.
 
Щодо прориву дамби не йшлося. Нині невідомо, чи були постраждалі або загиблі на цьому об’єкті.
 
Відомо, що на Київщині загалом пошкоджено інфраструктурні об’єкти та було поранено одну людину, але не уточнювалося, де саме.
 
Згідно з даними вересня 2021 року, потужність Київської ГЕС становить 440 МВт. Завдяки цьому також покривали пікові навантаження в енергосистемі України. Станція охоплює споруди як будівлю ГЕС, земляні греблі й дамби, бетонну водозливну греблю, суміщену з будівлею станції, з 20-ма водоскидами й судноплавний шлюз. Довжина захисних споруд становить 70 км, а найбільша висота греблі – 22 м.

 

ГЕСвійна в Україніатака рфросія окупанти

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