росіяни атакували Київську ГЕС

Нині невідомо, чи були постраждалі або загиблі на цьому об’єкті.

Зранку 26 серпня одним з атакованих енергооб’єктів силами ЗС рф стала Київська гідроелектростанція (ГЕС), що знаходиться біля міста Вишгород.

Масштаб руйнувань залишається невідомим, повідомило джерело “Букв”. Нині енергетики по всій країні встановлюють, як атака ЗС рф вплинула на енергосистему та конкретні енергооб’єкти.

Щодо прориву дамби не йшлося. Нині невідомо, чи були постраждалі або загиблі на цьому об’єкті.

Відомо, що на Київщині загалом пошкоджено інфраструктурні об’єкти та було поранено одну людину, але не уточнювалося, де саме.