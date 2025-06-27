росіяни атакували місто Самар на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
27 червня 2025, 13:13
скриншот з відео
У місті вже троє загиблих, поранено 14 людей.
У місті Самар на Дніпропетровщині через ракетний удар, який росіяни завдали 27 червня, є загиблі та поранені.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Перед цим він заявив, що у місті Самар пролунали вибухи, і закликав людей не залишати безпечних місць.
"У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо", - написав начальник ОВА пізніше.
Згодом він повідомив, що в Самарі вже троє загиблих через ворожу атаку. Поранені 14 людей.
"Така інформація на зараз. Дані уточнюються", - додав посадовець.