росіяни атакували місто Самар на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

У місті вже троє загиблих, поранено 14 людей.

У місті Самар на Дніпропетровщині через ракетний удар, який росіяни завдали 27 червня, є загиблі та поранені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Перед цим він заявив, що у місті Самар пролунали вибухи, і закликав людей не залишати безпечних місць.

"У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо", - написав начальник ОВА пізніше.

Згодом він повідомив, що в Самарі вже троє загиблих через ворожу атаку. Поранені 14 людей.

"Така інформація на зараз. Дані уточнюються", - додав посадовець.