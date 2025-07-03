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росіяни атакували Одеський морський порт: є загиблі та поранені

03 липня 2025, 15:35
росіяни атакували Одеський морський порт: є загиблі та поранені
Фото: Укрінформ
Один з потерпілих – водій вантажівки.
Унаслідок денної атаки росії по Одесі пошкоджено Одеський морський порт. Ворог застосував касетну балістичну ракету.
 
Про це повідомив глава ОВА Кіпер.
 
Станом на 14:55 годину відомо про двох убитих і шістьох поранених. Ракета влучила в один із причалів.
 
"На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих", – повідомив Кіпер.
 
Серед поранених – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога.
 
Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.
 
Спершу Кіпер повідомляв, що тривав процес встановлення осіб потерпілих, а точна інформація була лише про одного.
 
Це водій вантажівки, установлюють, хто ще перебував на місці”, – сказав він.
 
Попереднього удару Одеса зазнала цієї ночі. Ворог вдарив дронами по дев'ятиповерхівці, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.
портвійна в Україніросія окупанти

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