росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, 55 поранених

За даними Повітряних сил, Росія для удару, за попередніми даними, використала п'ять балістичних ракет.

Сьогодні, 6 вересня, Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість постраждалих у Павлограді сягнула 55 осіб. Серед них – як мінімум троє дітей: окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років.

Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.

За даними Повітряних сил, росія для удару, за попередніми даними, використала п'ять балістичних ракет.