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росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, 55 поранених

06 вересня 2024, 15:07
росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, 55 поранених
Фото: ДСНС
За даними Повітряних сил, Росія для удару, за попередніми даними, використала п'ять балістичних ракет.
Сьогодні, 6 вересня, Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині.
 
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 
 
Кількість постраждалих у Павлограді сягнула 55 осіб. Серед них – як мінімум троє дітей: окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. 
 
Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.
 
За даними Повітряних сил, росія для удару, за попередніми даними, використала п'ять балістичних ракет.
 
Раніше Лисак повідомив, що під час ракетної атаки загинула одна людина, 18 поранені. В місті є декілька пожеж.
 
"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", – сказав Лисак. 

 

Павлоградвійна в Україніросія окупанти

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