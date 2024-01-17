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росіяни біля Кринок на лівому березі Дніпра готуються до оборони – ISW

17 січня 2024, 09:21
росіяни біля Кринок на лівому березі Дніпра готуються до оборони – ISW
Фото: з вільного доступу
Окупанти неодноразово намагалися контратакувати поблизу Кринок, стверджують американські аналітики.

російські окупанти готуються обороняти територію за Кринками, що на лівому березі Дніпра.

Про це свідчать останні супутникові фото, інформує Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі продовження позиційних боїв 16 січня, проте підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. російські та українські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали на східному березі, в тому числі поблизу Кринок і Піщанівки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що нещодавно зібрані супутникові знімки вказують, що російські сили неодноразово намагалися контратакувати поблизу Кринок невеликими загонами вздовж траси М-14.

"російські війська готуються захищати територію за Кринками, включно з трасою М14, уздовж якої російські війська збудували 0,5-кілометрову траншею та інші оборонні позиції", - зазначають в ISW. 

На східному березі діють підрозділи російського 8-го артилерійського полку (22-й армійський корпус Чорноморського флоту).

оборонаАналітикавійна в Україніросія окупанти

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