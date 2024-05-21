росіяни блокують репатріацію тіл загиблих українських захисників
росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників.
Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.
"Крім того, залишається відкритим питання передачі Україні тіл військовослужбовців, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 біля Білгорода наприкінці січня", – додав він.
Представник Координаційного штабу, також закликав росію забрати тіла загиблих окупантів та передати родичам для поховання.