Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни блокують репатріацію тіл загиблих українських захисників

21 травня 2024, 11:11
росіяни блокують репатріацію тіл загиблих українських захисників
Укрінформ
росія відмовилася 15 травня передати останки українських захисників.

росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.

За словами Охріменка, російська сторона ігнорує заклики про репатріацію тіл загиблих оборонців. Як приклад він навів відмову росії 15 травня передати останки воїнів ЗСУ. Координаційний штаб продовжує працювати в цьому напрямку.
 

"Крім того, залишається відкритим питання передачі Україні тіл військовослужбовців, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 біля Білгорода наприкінці січня", – додав він.

Представник Координаційного штабу, також закликав росію забрати тіла загиблих окупантів та передати родичам для поховання.

військовірепатріаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Прогноз чи реальність? Світові ЗМІ пишуть про грандіозні успіхи росіян, яких насправді немає – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 травня 2024, 09:38
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на Харківському напрямку під контролем ЗСУ. На інших напрямках теж прогнозовано – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2024, 23:05
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється