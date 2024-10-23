росіяни будують нові склади боєприпасів у Новоросійську – партизани

росіяни будують закриті склади для боєприпасів, які мають допомогти розосередити наявні запаси озброєння рф.

Агент АТЕШ виявив під Новоросійськом в тимчасово окупованому Криму будівельні роботи нового складу боєприпасів рф.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

"Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС рф під Новоросійськом агент "АТЕШ" зафіксував процес масштабних будівельних робіт", — ідеться у повідомленні.

За інформацією "АТЕШ", росіяни будують закриті склади для боєприпасів, які мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських БпЛА та ракет.