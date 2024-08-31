росіяни доповнили список "іноземних агентів"
31 серпня 2024, 10:19
Фото: Reuters
російська влада визнала "іноагентами" ще чотири фізичні та юридичні особи.
Міністерство юстиції рф внесло до переліку «іноземних агентів» видавчиню видання "Медуза" Галину Тимченко, юристку Олену Лук'янову, коаліцію "Новосибірськ 2020" та організацію "Громадянська ініціатива проти екологічної злочинності".
Про це повідомило російське видання "Медіазона".
Включення до списку Галини Тимченко Мін'юст пояснив тим, що вона буцімто брала участь у створенні матеріалів інших "іноземних агентів", виступала проти війни росії в Україні, а також поширювала "фейки" про російську владу та армію. У відомстві вказали й на те, що Тимченко є співзасновницею і гендиректоркою видання, визнаного одночасно і "іноземним агентом", і "небажаною організацією".
Схожі причини для визнання "іноагентом" російський мін’юст приписав і Лук'яновій. Олена Лук'янова – доктор юридичних наук, одна із засновників та викладачів Вільного університету, який базується в еміграції, в Ризі.
Про "Громадянську ініціативу проти екологічної злочинності" зазначається, що буцімто вона розповсюджувала "фейки" про політику російської влади у сфері екології. Ця природоохоронна організація була заснована у 2018 році, її головний офіс розташований у Краснодарі. На сайті організації сказано, що вона підтримує регіональні екологічні ініціативи, відстежує ландшафтні пожежі, займається моніторингом забруднення повітря, фіксує порушення у сфері природокористування та займається екоосвітою.
Коаліцію "Новосибірськ 2020" кремль звинуватив у тому, що нею керують інші "іноземні агенти". Ця організація об'єднує незалежних депутатів і була створена перед виборами до міської ради для боротьби з "Єдиною росією" та КПРФ.