росіяни доповнили список "іноземних агентів"

російська влада визнала "іноагентами" ще чотири фізичні та юридичні особи.

Міністерство юстиції рф внесло до переліку «іноземних агентів» видавчиню видання "Медуза" Галину Тимченко, юристку Олену Лук'янову, коаліцію "Новосибірськ 2020" та організацію "Громадянська ініціатива проти екологічної злочинності".

Про це повідомило російське видання "Медіазона".

Включення до списку Галини Тимченко Мін'юст пояснив тим, що вона буцімто брала участь у створенні матеріалів інших "іноземних агентів", виступала проти війни росії в Україні, а також поширювала "фейки" про російську владу та армію. У відомстві вказали й на те, що Тимченко є співзасновницею і гендиректоркою видання, визнаного одночасно і "іноземним агентом", і "небажаною організацією".

Схожі причини для визнання "іноагентом" російський мін’юст приписав і Лук'яновій. Олена Лук'янова – доктор юридичних наук, одна із засновників та викладачів Вільного університету, який базується в еміграції, в Ризі.