росіяни досягли значних успіхів на Покровському напрямку – ISW

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний захід від Кремінної.

російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна. Це свідчить про те, що російські війська додатково утримують позиції в центральній частині міста.

Інше геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки).