Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни готують Донецкий аеропорт до запуску "Шахедів" – ISW

04 серпня 2025, 08:33
росіяни готують Донецкий аеропорт до запуску
Фото: УНН
Супутникові знімки свідчать про те, що окупанти будують закриті складські приміщення поблизу зруйнованого термінала аеропорту у Донецьку.

російські військові мають намір активніше використовувати тимчасово окуповані території України, зокрема район Донецького аеропорту, як плацдарм для атак із застосуванням дронів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

росія, як повідомляється, готується розширити використання окупованої території для ураження безпілотниками типу "Шахед" по Україні. Український телеграм-канал повідомив, що супутникові знімки аеропорту в окупованому місті Донецьк на півночі країни, зроблені в липні 2025 року, показують, що російська влада частково розчистила укріплення на злітно-посадковій смузі та розпочала будівельні роботи на паркінгах, ймовірно, готуючись до встановлення паливних баків.
 
За даними української групи відкритих джерел розвідки CyberBoroshno, супутникові знімки свідчать про те, що російські окупаційна влада будує закриті складські приміщення поблизу зруйнованого термінала аеропорту і готує пункти ручного управління дронами, зони вивантаження боєголовок, пости повітряного спостереження та злітно-посадкову смугу. CyberBoroshno оцінила, що окупанти розвивають інфраструктуру в аеропорту для запуску ударних дронів типу Shahed, дронів-приманок типу Gerbera і, можливо, дронів з реактивним двигуном Geran (Shahed).
 
Аналітики пояснюють, що місця запуску безпілотників дальнього радіуса дії, розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції української протиповітряної оборони. росіяни запускають ударні БПЛА дальнього радіуса дії з окупованої території, і це буде все більше загрожувати Україні та державам Північноатлантичного альянсу (НАТО), якщо рф продовжуватиме окупацію.
дронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється