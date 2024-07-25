Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни готують наступ на Гуляйполе – Bild

25 липня 2024, 14:55
росіяни готують наступ на Гуляйполе – Bild
Фото: з вільного доступу
Зараз ЗС рф концентруються поблизу окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе.
російська армія готує наступ на Гуляйполе Запорізької області. Водночас українці можуть контратакувати восени.
 
Про це пише Bild з посиланням на джерела.
 
Як розповів виданню ветеран ЗСУ, який підтримує контакт із бійцями на передовій, зараз ЗС рф концентруються поблизу окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе.
 
"росіяни зараз готують наступ у Запорізькій області та перекидають війська у Пологи для удару у напрямку Гуляйполя. Гуляйполе є важливим стратегічним та логістичним пунктом для українців. Якщо росіяни візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском у Запорізькій області", - сказав ветеран.
 
Інше джерело у військових колах Заходу повідомило, що незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні союзників альянсу проінформували з Києва про український план мобілізації, який може призвести до "локальних контратак починаючи з осені". За даними BILD, вже зараз для цього у ЗСУ формуються нові бригади, проводиться ротація постраждалих частин та компенсуються втрати. На Заході вважають, що військові сили рф можуть надірватися протягом найближчих місяців, що може призвести до нового повороту на полі бою. При цьому джерело у Києві повідомило, що зараз "вербування йде повільно".
 
контрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється