росіяни готують наступ на Гуляйполе – Bild

Зараз ЗС рф концентруються поблизу окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе.

російська армія готує наступ на Гуляйполе Запорізької області. Водночас українці можуть контратакувати восени.

Про це пише Bild з посиланням на джерела.

Як розповів виданню ветеран ЗСУ, який підтримує контакт із бійцями на передовій, зараз ЗС рф концентруються поблизу окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе.

"росіяни зараз готують наступ у Запорізькій області та перекидають війська у Пологи для удару у напрямку Гуляйполя. Гуляйполе є важливим стратегічним та логістичним пунктом для українців. Якщо росіяни візьмуть його, Україна опиниться під масованим тиском у Запорізькій області", - сказав ветеран.

Інше джерело у військових колах Заходу повідомило, що незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні союзників альянсу проінформували з Києва про український план мобілізації, який може призвести до "локальних контратак починаючи з осені". За даними BILD, вже зараз для цього у ЗСУ формуються нові бригади, проводиться ротація постраждалих частин та компенсуються втрати. На Заході вважають, що військові сили рф можуть надірватися протягом найближчих місяців, що може призвести до нового повороту на полі бою. При цьому джерело у Києві повідомило, що зараз "вербування йде повільно".