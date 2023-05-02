росіяни готують провокації на північному кордоні з Україною
росія готує провокацію під українським прапором на власній території, що межує з Україною.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму. Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.
"Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства, а також з метою ввести в оману світову спільноту, аби відвернути увагу від злочинів зсрф", – наголошують у ЦНС.
У Центрі національного спротиву навіть допускають терористичні акти на території росії, або імітацію захоплення заручників. У цьому росіяни збираються звинуватити ЗСУ.
"Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів", – йдеться в повідомленні.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">