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росіяни готують провокації на північному кордоні з Україною

02 травня 2023, 16:00
росіяни готують провокації на північному кордоні з Україною
Фото: EPA / UPG
У Центрі національного спротиву розкрили наміри окупантів.

росія готує провокацію під українським прапором на власній території, що межує з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській області отримали українську військову форму. Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.

"Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства, а також з метою ввести в оману світову спільноту, аби відвернути увагу від злочинів зсрф", – наголошують у ЦНС.

У Центрі національного спротиву навіть допускають терористичні акти на території росії, або імітацію захоплення заручників. У цьому росіяни збираються звинуватити ЗСУ.

"Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів", – йдеться в повідомленні.

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провокаціївійна в Україніросія окупантикордон з рф

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