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росіяни готують провокацію на власній атомній станції – ЦНС

15 серпня 2023, 13:45
росіяни готують провокацію на власній атомній станції – ЦНС
Фото:i.lb.ua
Окупанти підготували план евакуації місцевого населення у Курській області.

росіяни готують провокацію на Курській атомній електростанції. Окупанти вже розробили план евакуації місцевого населення. 

Відповідні документи оприлюднив Центр національного спротиву.

"За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр", - йдеться у повідомленні.

Людей планують вивозити з Курська та околиць на північ області до населених пунктів: Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а міста Курськ – 435 тис. Тобто йдеться про 5% "обраних" – хто потрапив до списку.

Там вкотре наголосили, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції рф. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС.

АЕСпровокаціївійна в Україніросія окупанти

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