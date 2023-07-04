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ПОЛІТИКА

росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС – Генштаб

04 липня 2023, 20:05
росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС – Генштаб
На зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Про це заявляють у Генштабі ЗСУ.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

"За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", – зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що Збройні сили України не порушують норми міжнародного гуманітарного права та відстежують і контролюють ситуацію.

За даними розвідки, агресори провели додаткове замінування ставка-охолоджувача на атомній станції.

Україна вже підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо росія вчинить теракт на ЗАЕС.

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