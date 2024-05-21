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росіяни готують вторгнення на Сумщину – ISW

21 травня 2024, 08:07
росіяни готують вторгнення на Сумщину – ISW
Фото: з вільного доступу
Метою є не захоплення територій, а відтягування українських сил з інших напрямків.

російські загарбники концентрують обмежені, недоукомплектовані і незгуртовані сили на Сумському напрямку, щоб відтягнути українські сили з інших напрямків та розтягнути фронт.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

У повідомленні вказується, що заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив 20 травня, що російські війська почали накопичуватися на Сумському напрямку. Їх зафіксована обмежена кількість, але метою є не захоплення територій, а відтягування українських сил з інших напрямків та також закріплення біля кордонів.

Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 000-10 000 осіб, які складаються з трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків, восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів; одного батальйону ВДВ, перекинутих з різних частин, з'єднань і військових округів; і щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

Аналітики ISW вважають, що навіть обмежена активність російських загарбників може призвести до розтягування українських сил уздовж широкого фронту. Загарбники зможуть розтягнути та прикріпити українські сили до кордону до тих пір, поки росія загрожує проникненням на інші прикордонні території за межами півночі Харківської області.

Сумська областьконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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