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росіяни готуються до втечі із Запорізької АЕС – Енергоатом

12 травня 2023, 14:47
росіяни готуються до втечі із Запорізької АЕС – Енергоатом
На сьогодні ЗАЕС стала опорним пунктом, де росіяни зберігають зброю.

росіяни, які перебувають в Енергодарі, готуються до евакуації. Зокрема, вони провели тренування зі швидких зборів та виїзду зі станції на випадок українського контрнаступу.

Про це повідомив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін, пише "Радіо Свобода".

За його словами, на ЗАЕС побільшало російських військових.

"Вони всі готуються до евакуації і навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і зі завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно", – розповів Котін.

На сьогодні ЗАЕС стала опорним пунктом для росіян, де вони зберігають зброю, вантажівки та обладнання.

ЕнергоатомЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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