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росіяни хочуть створити оточення чи напівоточення Сум – ВВС

11 квітня 2025, 10:29
росіяни хочуть створити оточення чи напівоточення Сум – ВВС
Фото: з вільного доступу
Джерело видання в українському Генштабі каже, що задум кремля – створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.
Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявили про початок нового російського наступу на Сумщині та Харківщині. Безпосередньої загрози для Харкова нема, але Суми під загрозою.
 
Про це пише BBC.
 
З кінця лютого російські війська, розвиваючи наступ на Курщині, змогли перейти лінію державного кордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Наразі бойові дії ведуться в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 км, а ширина – 25 км.
 
За даними ВВС, в останні тижні командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи на цей напрям, щоб стримати противника.
 
Джерело видання в українському Генштабі каже, що задум кремля – створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.
 
"Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум", – заявив співрозмовник.
 
Саме для недопущення цього ЗСУ все ще утримують залишки плацдарму на Курщині в районі сіл Олешня та Горналь та почали 18 березня обмежену операцію на стику Бєлгородської і Курської областей. Українцям з боями, але вдалося продавити російську оборону та створити плацдарм в районі сіл Демидівка та Поповка.

 

Сумивійна в Україніросія окупанти

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