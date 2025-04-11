росіяни хочуть створити оточення чи напівоточення Сум – ВВС

Джерело видання в українському Генштабі каже, що задум кремля – створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявили про початок нового російського наступу на Сумщині та Харківщині. Безпосередньої загрози для Харкова нема, але Суми під загрозою.

З кінця лютого російські війська, розвиваючи наступ на Курщині, змогли перейти лінію державного кордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Наразі бойові дії ведуться в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 км, а ширина – 25 км.

За даними ВВС, в останні тижні командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи на цей напрям, щоб стримати противника.