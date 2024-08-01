Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни масово платять хабарі, щоб "списатись" з армії – ГУР

01 серпня 2024, 11:55
росіяни масово платять хабарі, щоб
Фото: з вільного доступу
Кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

У росії масово відкривають кримінальні справи за фактом хабарництва, що свідчить про багатьох охочих "списатись" з російської армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

"В армії держави-агресора росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає. Про це, зокрема, свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії", – йдеться у повідомленні.
 
ГУР зазначає, що у південному військовому окрузі ЗС рф за п`ять місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.
 
Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС рф. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції. Понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС рф, стосуються  хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій.
 
Розвідка наголошує, що зростання кримінальних справ свідчить про "зростання рівня деморалізації особового складу  окупаційних сил та загрозливу для рф тенденцію втечі з армії будь-якими способами".
мобілізація в рфвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється