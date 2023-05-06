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росіяни масово вивозять людей з Херсонщини до Сибіру

06 травня 2023, 18:30
росіяни масово вивозять людей з Херсонщини до Сибіру
Фото: facebook.com/kivailya
росіяни примушують місцевих залишати власні домівки.

росіяни хочуть загнати українців в депресивні регіони країни-агресорки. Вони активно вивозять цивільне населення України з території Херсонщини.

Про це  пише 24 канал.

Зазначається, що армія рф вивозить людей в Генічеськ. Утім, насправді їх везуть до Сибіру. 

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що росіяни не так сильно тиснуть на місцевих мешканців Херсонщини щодо "евакуації", як це робили перед деокупацією на правому березі Дніпра.

"Але все-таки вони цю роботу проводять. Дуже небезпечно погоджуватися на всі ці виїзди, на їхню так звану "евакуацію". Бо всі повинні розуміти, що це просто депортація прихована", – заявив Соболевський.

За його словами, росіяни хочуть загнати українців в депресивні регіони країни-агресорки. Переважно їх цікавить молодь. Усе, щоби розв'язати демографічні проблеми.

 

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