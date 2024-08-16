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росіяни масово здаються в полон у Курській області – Sky News

16 серпня 2024, 10:31
росіяни масово здаються в полон у Курській області – Sky News
iakursk.ru
Переважна кількість полонених - російські строковики.
Вторгнення України в Курську область рф поповнило обмінний фонд рекордною кількістю полонених. Переважно, це переважно молоді строковики.
 
Про це пише Sky News.
 
Полонених росіян утримують у камерах з двоярусними ліжками. Деяким від 19 до 21 року. Полонені розповіли журналіста про шок, пережитий нападом українських військ на Курську область. Вони сказали, що все сталося дуже швидко і вони просто здалися.
 
Чоловіки сказали, що їхні сім’ї не знають, що з ними сталося. Полонені сподіваються, що їх обміняють на українських військовополонених найближчим часом.
 
На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну диктатор путін запевняв, що строковиків не відправляють на передову. Втім, переважно молоді призовники та обмежені підрозділи прикордонників тримали оборону Курської області. За їхніми спинами ховалися "кадирівці". 
 
Невелика кількість полонених у камерах були поранені під час вторгнення. Український офіцер, який займався транспортуванням затриманих з поля бою до українських місць утримання, повідомив, що всім, хто має поранення, надається медична допомога.
 
"По-перше, ми оцінюємо їхній психологічний стан, щоб побачити, наскільки вони готові продовжувати поїздку. Також ми перевіряємо полонених, які отримали поранення чи то від бойових поранень, чи то від неправильного поводження зі зброєю. Після цього ми надаємо послуги з супроводу. Під час супроводу ми транспортуємо поранених бійців до цивільних лікарень, де їм надається спеціальна медична допомога для стабілізації стану здоров’я перед подальшим етапуванням у центри утримання військовополонених", - сказав офіцер, побажавши залишитися анонімним.
 
Офіцер сказав, що він був дуже зайнятий, бо його команда передала кілька сотень полонених з початку наступу на Курську.
 
"Пропускна здатність колони не дозволяє перевозити відразу великі групи, тому доводиться здійснювати кілька поїздок, дотримуючись усіх протоколів", – сказав він.
 
Офіційний представник ізолятора сказав, що трохи більше ніж за тиждень там прийняли понад 200 військовополонених.
 
"Їх переодягають, миють, а потім розподіляють по камерах. Потім правоохоронні органи проводять процеси фільтрації. Якщо все перевірено, осіб відправляють у табори. У цих таборах містяться інші військовополонені, де вони чекають на обмін", – розповів офіцер, який назвався Вадимом.
 
На запитання, чи планується обмін захоплених Україною осіб на українських військовополонених із російської сторони, офіцер відповів: "Ну, звичайно. Усіх військовополонених треба обміняти".

 

полоненівійна в Україніросія окупанти

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