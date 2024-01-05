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росіяни мають "локальні успіхи" на деяких напрямках – розвідка Британії

05 січня 2024, 14:34
росіяни мають
В Міністерстві оборони Британії розказали про наступальні операції.

Мова йде про Донецьку і Херсонську області. 

Про це Міноборони Британії написало в соцмережі X (Twitter).

"Протягом тижня наземні бої продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту або дуже поступовим, локальним успіхом росіян у ключових секторах. На півночі, поблизу Куп'янська, російське західне угруповання військ продовжує широкомасштабну, але "безрезультатну" наступальну операцію", - йдеться в дописі.  

В британській розвідці додали, що на півночі Донецької області Україна підтримує стабільну лінію фронту перед дрібними російськими атаками довкола Бахмута. 

"За Авдіївку продовжуються важкі бої, оскільки російські війська консолідували наприкінці грудня здобутки довкола Мар'їнки, де вони змогли просунутися до західного краю міста після дев’яти років боїв у цьому районі", - додали в міністерстві. 

За інформацією відомства, на півдні України росіяни, ймовірно, досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдарм на східному березі Дніпра в районі села Кринка.

 
РосіяЗСУРозвідка Британії

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