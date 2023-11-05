росіяни мають проблеми із забезпеченням належного побуту на війні – британська розвідка
У британській розвідці розповіли про проблеми з облаштуванням побутових умов армії країни-агресора росії на полі бою в Україні.
Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.
Розвідники зазначили, що з наближенням зими розповіді очевидців із дислокованих в Україні російських військ свідчать про те, що "одвічна боротьба солдатів зі стихією залишається головною турботою для російської армії".
У Міноборони Британії додали, що підтримання гідного рівня особистого комфорту та належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.
Проте дані з відкритих джерел свідчать про загалом дуже низький рівень дотримання базового польового управління у російській армії. Це, ймовірно, частково викликано дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою, кажуть у британській розвідці.