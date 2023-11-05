Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни мають проблеми із забезпеченням належного побуту на війні – британська розвідка

05 листопада 2023, 14:21
росіяни мають проблеми із забезпеченням належного побуту на війні – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
російські солдати, які повернулися з фронту, розповіли, що тижнями були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

У британській розвідці розповіли про проблеми з облаштуванням побутових умов армії країни-агресора росії на полі бою в Україні.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Розвідники зазначили, що з наближенням зими розповіді очевидців із дислокованих в Україні російських військ свідчать про те, що "одвічна боротьба солдатів зі стихією залишається головною турботою для російської армії".

За даними британської розвідки, 1 листопада 2023 року російські окупанти, які нещодавно повернулися додому, виступаючи на військовій конференції Огарковські читання в москві, розповіли, що на фронті тижнями були "мокрими з голови до ніг".
 
Один російський військовий підкреслив, що через ризик обстрілу з боку Сил оборони України вони "не могли закип’ятити навіть кружку чаю". Окупанти зауважили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль.

У Міноборони Британії додали, що підтримання гідного рівня особистого комфорту та належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

Проте дані з відкритих джерел свідчать про загалом дуже низький рівень дотримання базового польового управління у російській армії. Це, ймовірно, частково викликано дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою, кажуть у британській розвідці.

 

британська розвідкаумовивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили свій наступальний потенціал. ЗСУ виправили критичну ситуацію біля Авдіївки та намагаються об’єднати плацдарми за Дніпром – Том Купер
Переклад iPress – 05 листопада 2023, 11:56
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Політика
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 23:22
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється