росіяни мають проблеми із забезпеченням належного побуту на війні – британська розвідка

російські солдати, які повернулися з фронту, розповіли, що тижнями були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

У британській розвідці розповіли про проблеми з облаштуванням побутових умов армії країни-агресора росії на полі бою в Україні.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Розвідники зазначили, що з наближенням зими розповіді очевидців із дислокованих в Україні російських військ свідчать про те, що "одвічна боротьба солдатів зі стихією залишається головною турботою для російської армії".

За даними британської розвідки, 1 листопада 2023 року російські окупанти, які нещодавно повернулися додому, виступаючи на військовій конференції Огарковські читання в москві, розповіли, що на фронті тижнями були "мокрими з голови до ніг".

Один російський військовий підкреслив, що через ризик обстрілу з боку Сил оборони України вони "не могли закип’ятити навіть кружку чаю". Окупанти зауважили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль.