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росіяни могли навмисно саботувати роботу МіГ-29 радянського виробництва – Міноборони Словаччини

07 квітня 2023, 11:49
росіяни могли навмисно саботувати роботу МіГ-29 радянського виробництва – Міноборони Словаччини
Фото з вільного доступу
Відповідна заява пролунала після того, як опозиція на чолі з партією Smer-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо різко розкритикувала уряд за відмову від винищувачів.

Технічні фахівці-росіяни могли навмисно саботувати роботу МіГ-29, винищувачів радянського виробництва. Йдеться про ті літаки, які Словаччина вирішила передати Україні.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Euractiv.

"Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки", - пояснив Надь.

Надь пояснив, що у літаках в минулому виявили несправності, які могли навмисно спричинити російські технічні спеціалісти. До минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині і могли завдавати шкоди літакам.

"Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", - сказав міністр.

Словаччинавійна в УкраїніМіГ-29винищувачі

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