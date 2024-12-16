росіяни можуть задіяти свій "тіньовий флот" для військових перевезень – Politico
16 грудня 2024, 13:35
Фото: ООС
США повинні нарощувати власні можливості в морському перевезенні, вважає Елізабет Броу.
Судна величезного російського "тіньового флоту", які перевозять нафту, створюють додаткову загрозу для членів НАТО: росія може використовувати їх також для стратегічних перевезень. Тому США повинні нарощувати власні можливості в морському перевезенні.
Про це пише старша наукова співробітниця Atlantic Council Елізабет Броу на шпальтах видання Politico.
Вона нагадує, що до стрімкого зростання "тіньового флоту" росії призвело обмеження цін на нафту західними урядами, яке мало на меті зменшити доходи країни від нафти та переконати її припинити війну проти України. Натомість почала зростати кількість так званих темних, або примарних, суден, які належать непрозорим компаніям, не мають необхідного страхування та плавають під прапорами Габону й інших країн.
До запровадження обмеження цін на нафту "тіньовий флот" складався з кількох сотень суден, які курсували до Ірану, Венесуели, Північної Кореї та назад. Після введення санкцій багато судновласників раптово зацікавилися продажем росії застарілих кораблів, розповідає Броу.
"Хоч тіньові судна за визначенням важко ідентифікувати, зараз оцінюється, що цей флот становить 17 відсотків світового флоту нафтоналивних танкерів", - пише експертка.
За її словами, власники понад 1000 торгових суден стали на бік росії. Вони можуть і не підтримувати кремль політично, але скористатися бізнес-можливістю їм вигідно.
аукова співробітниця наголошує, що кремль може використовувати ці кораблі для стратегічного морського переправлення: вони можуть перевозити спорядження, необхідне арміям, - від танків до палива.
"І якби росія чи її союзники вирішили розпочати новий військовий конфлікт, вони могли б зараз задіяти тіньовий флот", - стверджує Броу.
Це все важливо розуміти, зауважує експертка, адже морські можливості Америки зараз переживають не найкращі часи. За її словами, на сьогодні 17 із 44 кораблів, які перебувають у транспортному управлінні США, включаючи командування морських перевезень, мають вік 50 років і більше.
"За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, 3531 торгове судно (3,4 відсотка від загальної кількості у світі) зараз плаває під прапором США. росія, зі свого боку, має 2910 торговельних суден, які плавають під її прапором, але завдяки тіньовому флоту в її розпорядженні можуть бути ще сотні", - розповідає наукова співробітниця.
І підсумовує, що першочерговим завданням Америки в цьому питанні, безсумнівно, має бути встановлення власних стратегічних морських перевезень - "особливо тому, що зараз вона має планувати перспективу збройного конфлікту не лише з росією, а й з Китаєм, який має 5997 торговельних суден під своїм прапором і 842 під прапором Гонконгу".