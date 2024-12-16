росіяни можуть задіяти свій "тіньовий флот" для військових перевезень – Politico

США повинні нарощувати власні можливості в морському перевезенні, вважає Елізабет Броу.

Судна величезного російського "тіньового флоту", які перевозять нафту, створюють додаткову загрозу для членів НАТО: росія може використовувати їх також для стратегічних перевезень. Тому США повинні нарощувати власні можливості в морському перевезенні.

Про це пише старша наукова співробітниця Atlantic Council Елізабет Броу на шпальтах видання Politico.

Вона нагадує, що до стрімкого зростання "тіньового флоту" росії призвело обмеження цін на нафту західними урядами, яке мало на меті зменшити доходи країни від нафти та переконати її припинити війну проти України. Натомість почала зростати кількість так званих темних, або примарних, суден, які належать непрозорим компаніям, не мають необхідного страхування та плавають під прапорами Габону й інших країн.

До запровадження обмеження цін на нафту "тіньовий флот" складався з кількох сотень суден, які курсували до Ірану, Венесуели, Північної Кореї та назад. Після введення санкцій багато судновласників раптово зацікавилися продажем росії застарілих кораблів, розповідає Броу.

"Хоч тіньові судна за визначенням важко ідентифікувати, зараз оцінюється, що цей флот становить 17 відсотків світового флоту нафтоналивних танкерів", - пише експертка.

За її словами, власники понад 1000 торгових суден стали на бік росії. Вони можуть і не підтримувати кремль політично, але скористатися бізнес-можливістю їм вигідно.