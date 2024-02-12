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росіяни можуть захопити Авдіївку найближчими тижнями – BILD

12 лютого 2024, 18:33
росіяни можуть захопити Авдіївку найближчими тижнями – BILD
Фото:pravda.com.ua
Аналітик BILD допускає, що Авдіївка може впасти найближчими днями чи тижнями.

Окупаційні війська росії успішно просуваються в Авдіївці на Донеччині за двома напрямками – на південному сході та в центрі міста.  

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його даними росіяни можуть захопити місто найближчими днями або тижнями.

"Становище стає критичним для українських захисників. Особливо небезпечною є ситуація в центрі, де ЗС рф залишилося близько 200 метрів до одного з останніх шляхів постачання ЗСУ. Є ще одна дорога на південь, але й там російські позиції перебувають за сотні метрів, на підступах до села Сєвєрне. Якщо ці шляхи переріжуть, місто буде оточене і впаде. Поки що це не так, але деякі виходять з того, що до цього залишилися дні або максимум тижня", - заявив Рьопке. 

За підрахунками аналітика, ширина коридору, що залишається у ЗСУ між позиціями ЗС рф зменшилася до 4,85 км.

Незважаючи на погіршення ситуації, командування ЗСУ не збирається залишати місто, тому воно "повторює долю Бахмута". 

"ЗС рф успішно наступають завдяки перевзіі над ЗСУ в артилерії. Нині вона становить приблизно 5:1. Росія активно використовує артилерію калібру 152 і 122 мм, РСЗВ "Град" та міномети. російська перевага відчутна і в повітрі. З літаків скидають важкі фугасні авіаційні бомби ФАБ-500, ФАБ-1000 та ФАБ-1500. Україна не має засобів ППО для відбиття цих ударів. ВСУ не вистачає і солдатів, тому часто проти груп російської піхоти, що наступають, діють самі безпілотники", - додав експерт.

Авдіївкавійна в Україніросія окупантинаступ рф

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