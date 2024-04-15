росіяни можуть захопити Часів Яр швидше за Бахмут та Авдіївку – ISW

Дефіцит у ЗСУ артилерії та засобів ППО дозволить ворогу швидше просуватися під час операції із захоплення міста.

Збройні сили рф хочуть захопити Часів Яр біля Бахмута Донецької області до 9 травня.

Про це, у своєму звіті, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище командування військ рф поставило за мету захоплення Часового Яру до 9 травня. Аналітики зауважили, що це може вказувати на те, що у рф вважають, що окупанти зможуть окупувати місто швидше, ніж Бахмут чи Авдіївку Донецької області.

"російське військове командування, ймовірно, вважає, що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським силам захопити Часів Яр за кілька тижнів, попри оцінку ISW, що російські сили наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу в крайньому східному Часовому Яру", — йдеться у повідомленні.

В ISW наголосили, що російське командування "регулярно ставить нереалістичні цілі" для просування своїх солдатів.

"російські війська, можливо, зможуть просунутися швидше, ніж у попередніх зусиллях, враховуючи рівень поточної нестачі української артилерії та протиповітряної оборони", — зазначили аналітики.