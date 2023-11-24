росіяни на окупованих територіях "промивають мізки" навіть першокласникам – ЦНС

Дітям влаштовують конкурси з малюнків на пропагандистку тематику.

російські загарбники на окупованих українських територіях дедалі більше залучають дітей до програм по "промивці мізків" за вказівкою з кремля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Захопленим школам дали вказівку, що близько семидесяти відсотків школярів мають брати участь в "олімпіадах" та "програмах обміну" Тобто діти мають бути залучені до поїздок до рф й брати участь в конкурсах, які прославляють рф", - ідеться у повідомленні.

При цьому дітей загарбники залучають навіть з першого класу, влаштовуючи конкурси з малюнків на пропагандистку тематику.

"Метою всього дійства є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду", - зазначили в ЦНС.