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росіяни на окупованих територіях створюють псевдожурналістські організації

04 травня 2023, 16:35
росіяни на окупованих територіях створюють псевдожурналістські організації
Фото: niemanlab.org
Обличчями медіа стають набрані з вулиці без досвіду роботи колаборанти.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники створюють фейкові журналістські організації. Наприклад, на захоплених територіях Запорізької області росіяни створили осередок "союзу журналістів рф".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що це фейкове журналістське товариство, яке потрібно ворогу задля координації пропагандистів і створення ілюзії, що на тимчасово окупованих територіях існують місцеві медіа. Очолив запорізький осередок росіянин Сєргєй Корабєльніков з Омська.

За даними ЦНС, із початку окупації росіяни заявили про створення на ТОТ мережі так званих "нових медіа", які координуються самими ж росіянами. 

Координує пропагандистів на тимчасово окупованих територіях росіянин Алєксандр Малькєвіч – наближена особа до Євгєнія Прігожина. Саме йому підконтрольні так звані телеканали "Таврія", "Маріуполь 24" і "За медіа".

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