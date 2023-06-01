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росіяни на окупованих територіях змушують таксистів доносити на проукраїнських громадян – Маляр

01 червня 2023, 17:57
росіяни на окупованих територіях змушують таксистів доносити на проукраїнських громадян – Маляр
Ганна Маляр. Міноборони
У разі ухилення від виконання таких зобов'язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.

російські військові на тимчасово окупованих територіях примушують місцевих перевізників та таксистів доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Таку діяльність росіян та активність із розгортання агентурної мережі було помічено у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.

"Минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов'язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників", - пише Маляр.

Вона також зауважила, що через такі дії на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються російські підприємства.

 

вербуванняокуповані територіївійна в Україніросія окупанти

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