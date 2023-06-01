росіяни на окупованих територіях змушують таксистів доносити на проукраїнських громадян – Маляр
російські військові на тимчасово окупованих територіях примушують місцевих перевізників та таксистів доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Таку діяльність росіян та активність із розгортання агентурної мережі було помічено у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.
"Минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов'язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників", - пише Маляр.
Вона також зауважила, що через такі дії на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються російські підприємства.