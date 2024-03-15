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росіяни на тимчасово-окупованих територіях зганяють мігрантів на "вибори" путіна – ЦНС

15 березня 2024, 08:55
росіяни на тимчасово-окупованих територіях зганяють мігрантів на
Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів.

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують мігрантів з Центральної Азії брати участь у так званих "виборах" російського диктатора путіна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Вже з 15 березня на тимчасово окупованих територіях стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на головування мігрантів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС пояснили, що мігрантів на захоплені землі звозять ще з кінця 2022 року, і їх чисельність вже сягає понад 100 тисяч. Загарбники обіцяють іноземцям додатковий вихідний за похід на дільницю.

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