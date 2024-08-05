росіяни надалі виробляють ракети із західними компонентами – ISW

При цьому невідомо, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти.

російська оборонна промисловість надалі виробляє ракети з використанням компонентів із країн Заходу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що група "Український кіберопір" роздобула документи з військової бази у Шайковці Калузької області та виявила у крилатих ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, що вміщують переважно західні компоненти.

Організація Frontelligence Insight встановила, що під час ударів по Україні, російські війська використовували вироблені у березні 2023 року навігаційні модулі SN-99.