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росіяни надалі виробляють ракети із західними компонентами – ISW

05 серпня 2024, 08:07
росіяни надалі виробляють ракети із західними компонентами – ISW
Фото: з вільного доступу
При цьому невідомо, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти.

російська оборонна промисловість надалі виробляє ракети з використанням компонентів із країн Заходу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що група "Український кіберопір" роздобула документи з військової бази у Шайковці Калузької області та виявила у крилатих ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, що вміщують переважно західні компоненти.
 
Організація Frontelligence Insight встановила, що під час ударів по Україні, російські війська використовували вироблені у березні 2023 року навігаційні модулі SN-99.
 
Також встановлено, що російський виробник крилатих ракет КБ "Райдуга" відповідальний за доукомплектацію ракет Х-32 модернізованими модулями SN-99.
 
Водночас невідомо, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти для навігаційних модулів цього типу.

 

війна в Українівиробництво зброїракета рфросія окупанти

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