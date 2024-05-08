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росіяни намагаються дістатись до даних щодо підтримки України – польський міністр

08 травня 2024, 19:35
росіяни намагаються дістатись до даних щодо підтримки України – польський міністр
Фото: Ukrinform
Наразі Польща є країною, яку росіяни атакують у кіберпросторі найчастіше.

росіяни за допомогою кібератак намагаються отримати доступ до інформації щодо обсягів військової допомоги Україні.

Про це в інтерв'ю "‎Економічній правді"‎ розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За його словами, кількість російських кібератак на польську інфраструктуру кожен рік зростає вдвічі: це змушує уряд Польщі створювати "кібернетичний щит". Під особливим кібернетичним захистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві, який знаходиться неподалік кордону з Україною. 

росіяни приділяють особливу увагу атакам на системи водопостачання, сектори охорони здоровʼя та фінансів. Мають місце атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади.

Незважаючи на систематичне посилення захисту, Польща фіксувала випадки зламу системи. Втім, наразі рівень її безпеки оцінюють як високий. 

Польщавійна в Україніросія окупантикібер шпигунство

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