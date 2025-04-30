росіяни намагаються прорватися на Дніпропетровщину – Сирський

Сирський розповів про плани окупантів

Окупанти вперто докладають зусиль з метою прориву української оборони та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Як відзначив Сирський, незважаючи на гучні заяви російського вищого керівництва про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

"Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області", - наголосив Сирський.

Зокрема, з цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги.

У зв’язку із зазначеною ситуацією Сирський присвятив день роботі в українських бригадах, які тримають оборону саме на цьому напрямку, з метою вирішення проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій.