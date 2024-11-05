Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни наступають у п'яти районах, ЗСУ мають успіхи на Харківщині – ISW

05 листопада 2024, 08:07
росіяни наступають у п'яти районах, ЗСУ мають успіхи на Харківщині – ISW
Фото: з вільного доступу
Просування ворога фіксується на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках

Сили оборони України досягли успіхів у Харківській області та під Торецьком. У той же час спостерігається просування російських окупантів у напрямках Куп'янська, Покровська, Курахового, Вугледара та в районі Кремінної.

Про це ідеться у звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Курській області, де 3 та 4 листопада тривали бої на ключовому «українському плацдармі», лінія фронту залишилася без змін.
 
Згідно з даними, геолокаційні кадри від 3 листопада зафіксували, як російські війська завдають ударів по позиціях ЗСУ на східній околиці Мартинівки (північно-східніше від Суджі). Це може свідчити про продовження діяльності українських сил у цьому районі, зазначено в звіті.
 
російські джерела, зокрема Міноборони рф, заявляли про атаки російських сил поблизу Дар’їно, Леонідово, Миколаєво-Дар’їно, Новоіванівки та неподалік Плехова.
 
російські джерела ISW також повідомили, що ЗСУ діяли в районі Новоіванівки, Леонідово, Плехово та поблизу Погребків.
 
російський "воєнкор" пояснив стабільність лінії фронту погіршенням погодних умов, зокрема, через осінній "сезон багнюки".
 
4 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України, лейтенант Андрій Коваленко, заявив, що північнокорейські військові "потрапили під обстріл" у Курській області, однак конкретних деталей не навів.
 
Війська рф нещодавно трохи просунулися на захід від основного "українського плацдарму" в Курській області, хоча 3 та 4 листопада українські та російські джерела не повідомляли про бої у Глушківському районі.
 
Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, як ЗСУ завдають ударів по російських військах на захід від Нового Путі, що може свідчити про просування російських сил у цьому районі, згідно з даними ISW.

 

Українські захисники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, що ЗСУ просунулися на захід від Глибокого на східному березі Трав'янського водосховища.

3 і 4 листопада російські окупанти продовжували атакувати біля Липців та поблизу Вовчанська.
 
Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські окупанти не проводили штурмів із застосуванням бронетехніки протягом останніх тижнів, а натомість покладалися на ведення штурму невеликими групами піхоти.
війна в Українінаступ рфросія окупанти

Останні матеріали

Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється