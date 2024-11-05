росіяни наступають у п'яти районах, ЗСУ мають успіхи на Харківщині – ISW

Просування ворога фіксується на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках

Сили оборони України досягли успіхів у Харківській області та під Торецьком. У той же час спостерігається просування російських окупантів у напрямках Куп'янська, Покровська, Курахового, Вугледара та в районі Кремінної.

Про це ідеться у звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Курській області, де 3 та 4 листопада тривали бої на ключовому «українському плацдармі», лінія фронту залишилася без змін.

Згідно з даними, геолокаційні кадри від 3 листопада зафіксували, як російські війська завдають ударів по позиціях ЗСУ на східній околиці Мартинівки (північно-східніше від Суджі). Це може свідчити про продовження діяльності українських сил у цьому районі, зазначено в звіті.

російські джерела, зокрема Міноборони рф, заявляли про атаки російських сил поблизу Дар’їно, Леонідово, Миколаєво-Дар’їно, Новоіванівки та неподалік Плехова.

російські джерела ISW також повідомили, що ЗСУ діяли в районі Новоіванівки, Леонідово, Плехово та поблизу Погребків. російський "воєнкор" пояснив стабільність лінії фронту погіршенням погодних умов, зокрема, через осінній "сезон багнюки". 4 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України, лейтенант Андрій Коваленко, заявив, що північнокорейські військові "потрапили під обстріл" у Курській області, однак конкретних деталей не навів. Війська рф нещодавно трохи просунулися на захід від основного "українського плацдарму" в Курській області, хоча 3 та 4 листопада українські та російські джерела не повідомляли про бої у Глушківському районі. Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, як ЗСУ завдають ударів по російських військах на захід від Нового Путі, що може свідчити про просування російських сил у цьому районі, згідно з даними ISW.

Українські захисники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, що ЗСУ просунулися на захід від Глибокого на східному березі Трав'янського водосховища.

3 і 4 листопада російські окупанти продовжували атакувати біля Липців та поблизу Вовчанська.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські окупанти не проводили штурмів із застосуванням бронетехніки протягом останніх тижнів, а натомість покладалися на ведення штурму невеликими групами піхоти.